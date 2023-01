De MIA’s 2022

Het awardseizoen is weer afgetrapt, en ook in Vlaanderen wordt deze maand creatief talent in de bloemetjes gezet. Voor de Music Industry Awards, kortweg de MIA’s, selecteerde een vakjury opnieuw in verschillende categorieën telkens vier artiesten die kans maken op een beeldje. De grote favoriet dit jaar is Stromae, die maar liefst negen nominaties kreeg, waaronder album, solo man en hit van het jaar. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul volgen met acht nominaties en Angèle maakt kans op zeven MIA’s. De gastheer van deze zestiende editie is Bart Peeters, die dit jaar zelf geen nominaties in de wacht sleepte. De liveshow in Paleis 12 is meteen ook de aftrap voor de Week van de Belgische Muziek.

Donderdag 26.01, Eén, 20u40