Tien jaar al vormen Bert Dockx (gitaar), Frederic Lyenn Jacques (bas, toetsen) en Steven Cassiers (drums) de onheilige drievuldigheid Dans Dans. Voor hun zesde worp bivakkeerden ze twee dagen in een studio in Ledeberg, waar ze een coronadipje én de potentiële mot in hun unieke samenspel verjaagden. Niet achterom kijken en gáán. Wat een ep’tje tussendoor moest worden, werden zes verse, scherp gesneden schellen van die met noise en rauwe blues bestookte hybride tussen instrumentale rock en bezwerende jazz. Wat er wordt ingeboet aan raffinement, wint het trio aan urgentie en explosiviteit. Luister maar hoe Droom van wiegelied ontaardt in furieuze spacerock, of hoe Coyote manoeuvreert tussen dartel en dreigend.

Dans Dans 6 rock/jazz Unday