Nu de zomervakantie er bijna opzit, is het weer tijd voor Crammerock om zijn tenten op te stellen. Onder meer Elbow, Bazart, Triggerfinger (foto), Kids with Buns, Kaiser Chiefs, Berre en Stikstof proberen u over uw summertime sadness te helpen. Verder is het vooral uitkijken naar de Nederlandse invasie van Willie Wartaal, Eefje de Visser, Goldband en Joost.

2-3/9, Stekene, www.crammerock.be