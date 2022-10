Misschien was ze wel klaar met de liefde, deelde Courtney Marie Andrews mee op haar vorige plaat Old Flowers (2020), met die countrysnik die zich permanent op haar stem heeft vastgezet. Een oude vrijster dreigt ze evenwel niet te worden. ‘I’m ready for a change’, horen we hier al na vier minuten. Die frisse moed uit zich in een luchtigere countrypopsound die aan Jenny Lewis doet denken. De mistroostigheid die zo hardnekkig leek, is verzacht tot weemoed. Feeërieke synth- en strijkerspartijen roepen zelfs een zomerse luim op en ook vocaal keert Andrews haar gezicht naar de zon met kirrende ‘oohs’ en ‘oehs’ die naar gospel afbuigen, tot alles culmineert in de extatische coda Me & Jerry.

Courtney Marie Andrews Loose Future pop/rock Fat Possum

stream