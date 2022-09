Zouden vliegende tapijten een ecologisch vervoermiddel zijn of verspreiden ze toch ook maar stofdeeltjes? Dwaas out-of-the-boxdenken dat mee wordt veroorzaakt door de grotendeels instrumentale, eveneens buiten vele grenzen tredende muziekjes van het Antwerpse Condor Gruppe. Mystieke woestijndrones, oosterse psychedelica, exotische jazz, cultsoundtracks van westerns of erotische vampierenfilms uit de seventies: het negental weeft er op deze derde reguliere plaat een fraai lappendeken mee. Zijn het niet surfgitaren of saxlijnen die aanknopingspunten aanreiken, dan wel een sitar of een mondharp, borrelende synths of levenslustige percussie. Aanraders: het proggy What Could Have Been, het bolero-achtige Echo of Things en het jolig groovende Rhymes on Our Mind.

Condor Gruppe *** Gulliver exotica/psychrock Sdban Ultra