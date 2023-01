Floris De Decker is de jongste jaren ‘regelmatig eens behoorlijk gelukkig’. Wie zich herinnert dat de Ninovieter in 2015 met Team William een plaat getiteld Drama uitbracht, over de depressie waarin hij was getuimeld, weet dat hij niet zomaar een kletspraatje afsteekt. Vandaag staat de zanger-gitarist centraal in de band Cloudy-Oh. Dit lp-debuut brengt instant meefluitbare indiepop licht als een zomers zeebriesje. Maar laat u door die cheesy palmboom op de hoes of de vrolijke melodietjes niet misleiden: dat windje voert ook zand mee dat de huid een beetje striemt. ‘I don’t know what I’m looking for / But it ain’t this that’s for sure’, verkondigt De Decker in Paradise. De Elliott Smith in hem blijft very much alive.

Exactly Where I Wanna Be indiepop Wolk