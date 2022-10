Lena Dunham heeft 21e-eeuws New York, haar vriendinnen noch zichzelf nodig om de (jonge) kijker Lena Dunham te geven. De vrouw achter de spraakmakende HBO-serie Girls laat haar verbeelding, girl power, humor en gevoeligheden los op het Engeland van de dertiende eeuw, op weg geholpen door een jeugdboek van Karen Cushman. Vergeefs probeert de onstuimige, grappige en slimme Lady Catherine, de Hannah Horvath van haar tijd, haar lakens vol vlekken van haar eerste menstruatie weg te moffelen. Want haar vader wil haar uit financiële noodzaak zo snel mogelijk uithuwelijken. Het komt er voor de op haar vrijheid gestelde jongedame voortaan op aan om alle aanbidders zo fel mogelijk af te schrikken. Ze wil echt niet zoals haar moeder de ene doodgeboorte na de andere meemaken. De zwaardere thema’s of dramatische momenten gaan op in veel comedy, inclusief slapstick en flatulentiegrappen. Niet elke grap is een schot in de roos. Dunham richt zich hier in eerste instantie tot een tienerpubliek en doet dat met zwier, gemak en gevoel voor entertainment.

Catherine Called Birdy *** Lena Dunham met Bella Ramsey, Andrew Scott, Billie Piper Vanaf 7/10 op Prime Video