Chicago, zomer 1968. Een met een advocaat getrouwde huisvrouw (Elizabeth Banks) loopt het risico haar zwangerschap niet te overleven. Het ziekenhuis wil niet weten van een uitzondering op het abortusverbod. Joy wordt gered door het Jane Collective en na wat aandringen van de charismatische leidster (spek naar Sigourney Weavers bek) engageert ze zich stiekem voor dit vrouwencollectief dat illegaal abortussen organiseert. Er valt wat te zeggen voor het idee om een groot publiek op deze belangwekkende geschiedenis te wijzen in een glad gepolijste feelgoodfilm. Want waarom zou je abortus alleen mogen aankaarten in zwaarwichtige drama’s? Maar in de praktijk valt Call Jane op een koude steen. Je gelooft er geen seconde in. Regisseur Phyllis Nagy, nochtans de scenarist van het magnifieke Carol, gaat het conflict uit de weg. Jammer, want de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het abortusrecht terug te schroeven bewijst hoe prangend de zaak nog altijd is.

Call Jane ** Phyllis Nagy met Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina