De Zuid-Koreaanse regisseur Lee Chang-dong vertaalde een verhaal van Haruki Murakami naar het doek voor wat volgens dit blad én tal van andere gerenommeerde tijdschriften de beste film van 2018 was. In Burning zijn we getuige van een curieuze driehoeksverhouding tussen de jonge aspirant-schrijver Jong-su, de welgestelde Ben en de mysterieuze Hae-mi, op wie ze allebei verliefd zijn. De film begint als een dromerig drama, als Jong-su als een blok voor Hae-mi valt en ingaat op haar vraag om voor haar kat te zorgen terwijl ze op vakantie is. Wanneer Hae-mi bij haar terugkeer een affaire met Ben blijkt te hebben, vervelt Burning tot een koortsige thriller die uitmondt in erotiek, pyromanie en de dood. Een van de grote verdiensten van Chang-dong is dat hij zich niet laat intimideren door de status van Murakami: hij verving diens woord door magnifieke beelden en leverde een zinderend, niet te categoriseren meesterwerk af. Kijken is de boodschap.

Zaterdag 12.11, Canvas, 23u55