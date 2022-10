Bruno Bavota & Chantal Acda ****

Chantal Acda is goed gezelschap. Hoeveel andere Hollandse Antwerpenaren kunnen zeggen dat ze met Nils Frahm, Mimi Parker en Alan Sparhawk van Low, Peter Broderick, Adam Wiltzie van A Winged Victory for the Sullen, de IJslandse producer Valgeir Sigurdsson (Feist, Björk) én meestergitarist Bill Frisell hebben samengespannen? De Italiaanse componist en pianist Bruno Bavota vervoegt nu dat illustere rijtje op een plaat die rustieke verstilling en magnifiek verweven folkharmonieën à la Vashti Bunyan op een bedje van minimalistische klassiek presenteert. Geboetseerd via het internet tijdens de eerste lockdown, en misschien precies daarom zo behoedzaam maar warmhartig, badend in serene intimiteit. Yep, Chantal Acda is goed gezelschap.

A Closer Distance folk/postklassiek Temporary Residence