1958, Kenia. De 28-jarige theehandelaar Robin Cavendish (Andrew Garfield) raakt door polio verlamd en moet aan een beademingstoestel. Dokters raden zijn vrouw Diana (Claire Foy) ten stelligste af om hem terug te brengen naar het Verenigd Koninkijk. Dat zou Robin niet overleven. Drie maanden geven ze hem. Maximaal. Maar het koppel waagt de overtocht toch. In zijn elegante regiedebuut toont Andy Serkis, vooral bekend als de man die in de digitale huid van Gollem en King Kong kroop, hoe het koppel daarna veertig jaar in blessuretijd leefde en hoe ze niet louter overleefden. Based on a true story.

Zaterdag 4/6, Eén, 21.20