In dezelfde categorie jonge bleekscheten die zich vrijelijk wentelen in harmonieuze soul, geraffineerde rhythm-and-blues en met brylcreem in de juiste plooi gelegde retropop als Aaron Frazer, Holy Hive en Nick Waterhouse: Bobby Oroza, een met delicate falset begenadigde crooner uit Helsinki, Finland. Een man die overdag zijn gezin ondersteund door de handen uit de mouwen te steken op een bouwwerf, maar bij valavond transformeert in een glad afgeborstelde hartendief met potloodsnor, liedjes vol existentiële smart en donkerblauw gekleurde zelfbespiegeling als pijlen op zijn boog. John Waters zou hem zonder verpinken casten in een bijrol, en een maffiaromanticus als Martin Scorsese reserveert ooit een plaatsje voor hem op een van zijn soundtracks, ergens tussen Ben E. King en Ricky Nelson.

Get on the Otherside soul/r&b Big Crown