Het strand Reynisfjara aan de zuidkust van IJsland is met zijn pikzwarte vulkanische zand een gedroomde toeristische trekpleister en diende ook als decor in Game of Thrones, Star Trek: Into Darkness en Rogue One. Maar de kans om door een golf tegen de kliffen te worden gesmakt, is niet onbestaand, weet ook Baldvin Z, showrunner van de IJslandse miniserie Black Sands. Wanneer een eerste lijk op de zandvlakte wordt aangetroffen, denkt de politie aan een verongelukte toerist. Maar als de lijken zich beginnen op te stapelen, ruikt detective Aníta Elínardóttir (Aldís Amah Hamilton, tevens scenariste van de reeks) onraad. Elínardóttir, die in ongenade viel bij de politie van Reykjavik en terug postvatte in haar geboorteplaats, krijgt ook voor het eerst in tien jaar haar moeder onder ogen, met wie ze een familiegeheim deelt dat al net zo zwart is als het zand.

Zaterdag 12.11, Canvas, 20u40