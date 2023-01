Een terugkeer door de grote poort, dat is de tweede plaat van de Engelse Billy Nomates. Op Cacti maken we de definitieve ontbolstering mee van haar talent om onverschrokken songs uit de ether te graaien terwijl ze tegelijk probeert haar geestelijke gezondheid op peil te houden. Nomates trekt lessen uit haar neiging tot depressie, zelfdestructie en lusteloosheid: ze verleent haar songs dynamiek en nuance, vooral omdat ze nu voluit durft te zingen in plaats van half te spreken. Zo biedt Fawner akoestische country noir à la Neko Case. Wie Billy Nomates’ afgetrainde maar begeesterende postpunk en synthwave nu nog als Sleaford Mods op oestrogenen omschrijft, is van kwade wil.

Cacti postpunk Invada