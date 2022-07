Bill Burr: Live at Red Rocks

De grootste klep op café, met een mening over alles en de onstuitbare drang die te ventileren: dat is Bill Burr, de Amerikaanse stand-upcomedian en acteur van wie u op Netflix een half dozijn shows terugvindt. In het nieuwe Live at Red Rocks heeft hij het onder andere over cancel culture, feminisme en de slechte recensies die hij weleens van zijn vrouw krijgt. Perfect voer om als vent met een pils in de knuist bij te bulderen, tot plots de mop in je gezicht terugkeert. Burr mag dan wel een witte geprivilegieerde man zijn, maar hij weet het tenminste. We rekenen niet alleen die op zijn gezicht gebeitelde grijns en dat constant iets te luide stemvolume tot zijn handelsmerken, maar ook een scherp gevoel voor rechtvaardigheid en een minutieus afgestelde bullshitdetector.

Vanaf dinsdag 12/7, Netflix