Een fijn initiatief van DeCinema, dat zijn eindejaarslijstje voor 2022 netjes in een filmprogramma heeft gegoten. Tijdens de kerstvakantie serveert de Antwerpse bioscoop u het beste wat het voorbije jaar te bieden had, waaronder Nope, Everything Everywhere All at Once en Triangle of Sadness.

27.12-08.01, DeCinema, Antwerpen, destudio.com