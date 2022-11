Van zingende vagebond in de metro van Parijs tot winnaar van de Mercury Prize met zijn debuut At Least for Now: het traject van Benjamin Clementine was in 2015 even opvallend als zijn boomlange verschijning. Intussen is de Brit in Californië gesetteld met zijn gezin. ‘We will survive / Takes you and I to make this child smile’, vat hij de pandemiestress samen op zijn derde album. De excentrieke uitspattingen richting politiek getinte operette van voorganger I Tell a Fly (2017) werden getemperd tot intiemere arrangementen voor piano en strijkersensemble. Scott Walker en Nina Simone blijven toetsstenen, de eigenzinnige zang annex voordracht een unieke signatuur van een hoogbegaafde songschrijver.

