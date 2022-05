Wie het bergstadje Bariloche in de Patagonische Andes aandoet, raakt meteen onder de indruk van de architectuur in alpenstijl, de chocoladeshops, de bierkelders en adembenemende vista’s van de besneeuwde bergtoppen. Minder idyllisch is dat de spoken van de Tweede Wereldoorlog nog steeds door het Argentijnse skirisort waren. Bariloche was in de jaren na die wereldbrand een geliefd schuiloord voor Europese oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Nazikopstukken als Reinhard Kopps, Adolf Eichmann en Erich Priebke konden er ongemoeid hun leven oppikken, met toestemming van Argentijns president Juan Perón. Tv-maker Eric Goens doet het relaas van enkele van de Vlaamse collaborateurs die er hun toevlucht zochten en van de loodzware erfenis die hun kinderen en kleinkinderen torsen.

Donderdag 12/5, Canvas, 21.20