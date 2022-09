U kent de Canadese muzikant, producer en professionele weirdo Max Turnbull mogelijk als Slim Twig, de naam waaronder hij een jaar of acht geleden een paar platen vol barokke noisepop en garagerock uitbracht. Daarnaast kluste hij bij in U.S. Girls, het soloproject van zijn echtgenote Meghan Remy. Sinds 2019 is Badge Époque Ensemble zijn vehikel. Op dit derde album duikt dat collectief schaamteloos de seventies in met meerstemmige harmonieën, dartele percussie, dwarsfluiten, saxofoons en funkgitaartjes. Tracks als Zodiac en het instrumentale Clouds of Joy zwerven tussen soft- en jazzrock, de fusionpop van Steely Dan is nooit veraf en All Same 2 Each, Each Same 2All verenigt Pharoah Sanders met The Carpenters.

Badge Époque Ensemble *** Clouds of Joy jazzrock Telephone Explosion