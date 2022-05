‘Het grote Hollywoodexamen van Adil en Bilall’, zo werd Bad Boys for Life in 2020 door onze recensent omschreven. Dat ze volgende maand met Marvel-reeks Ms. Marvel uitpakken en later dit jaar terugkeren met de superheldenfilm Batgirl, geeft al aan dat ze geslaagd zijn. Twijfelaars kunnen zichzelf deze week op VTM laten overtuigen door aflevering drie in de Bad Boys-franchise van hoofdacteur en producer Will Smith. Deze tot de nok met actie gevulde buddy-cop movie bevat de vaart, humor en timing die u van dit soort werk hoort te verwachten. Hij toont dat de jongens niet alleen hun pappenheimers kennen, maar ook weten dat een actiefilm uit 2020 net iets andere noden heeft dan het ninetiesvehikel van een superster. Dat Smith intussen met zichzelf heeft leren te lachen, helpt ook. Maar mondje dicht over zijn vrouw!

Zaterdag 21/5, VTM, 20.35