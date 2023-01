Zelfs de titanische impact van een net boven het aardoppervlak ontplofte asteroïde stelt weinig voor als die in amper bewoond gebied uit elkaar spat, zoals in 1908 boven de Siberische Toengoeska-rivier. In de willekeur en relativiteit van dat verwoestende moment vond de Kortrijkse indie- en folktronicaband Ansatz Der Maschine het geschikte zinnebeeld voor een grotendeels instrumentale mijmering over kwetsbaarheid en de menselijke drang om de chaos te schikken. Klaterende folk, minimaal klassiek en knetterende electronica zijn geen elementen die op natuurlijke wijze samenvloeien, maar toch laat Ansatz het voor je oren gebeuren. Een waardig afscheid na twintig jaar experimenteren.

Tunguska indietronica Ponyhill