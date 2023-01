Het Franse Annie Colère is exact wat het Amerikaanse Call Jane met Elizabeth Banks probeerde te zijn: een abortusfilm die niet afschrikt maar uitnodigt en met veel overtuiging, warmte en bewondering verhaalt over het aandeel van een gewone (huis)vrouw in de abortusbeweging die een halve eeuw geleden de samenleving veranderde. In het regionale Frankrijk van 1974 engageert Annie, arbeidster in een matrassenfabriek en moeder van twee, zich almaar enthousiaster voor het MLAC (Beweging voor de vrijheid van abortus en anticonceptie). De actiegroep helpt vrouwen om een zwangerschap veilig en zo zacht mogelijk af te breken. Clandestien, weliswaar. Kleding- en decorstukken schreeuwen de jaren zeventig. Stilistische hoogstandjes blijven uit. Regisseuse en coscenariste Blandine Lenoir concentreert zich met haar degelijke acteursensemble liever op een toegankelijke uiteenzetting en ziet niet in waarom ze élke vorm van didactiek zou weren. Er is ook aandacht voor het grotere verhaal en de politieke aspecten van de strijd, maar het mooist wordt de solidariteit onder de activisten bezongen.

Blandine Lenoir met Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair