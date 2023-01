De personages van Margot Robbie, John David Washington en Christian Bale houden aan de Eerste Wereldoorlog niet alleen vreselijke oorlogswonden over, maar ook een prachtige vriendschap en de vastberadenheid om zich nooit te laten kisten. Dat komt van pas wanneer ze in het New York van 1933 een fascistisch complot op het spoor komen. Robbie en co. zijn niet de enige sterren die regisseur David O. Russell verzamelde voor Amsterdam. Een opsomming van de andere celebrity’s zou de helft van deze recensie opsouperen. Ook om de plot verder uiteen te zetten, is hier niet genoeg ruimte. De kronkelende verhaallijn belet een hoge vlucht. Omdat Russell in het verleden wel hoge gooide Silver Linings Playbook en American Hustle, is de teleurstelling groot. Na negatieve recensies werd een bioscooprelease in verschillende landen afgeblazen. Dat was een nodeloos streng verdict. Ook al is de derde act een sisser, er is meer dan genoeg om plezier aan te beleven: de verschillende genres die wild voorbij gedribbeld worden, de luisterrijke fotografie van drievoudig Oscarwinnaar Emmanuel Lubezki, het glazen oog dat voortdurend uit de oogkas van Bales personage valt en de positivistische, groothartige gekte van het vertelsel.

