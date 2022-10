Een inbreker die aan de haal ging met demo’s, een ondergelopen kelder waarin hun materiaal verzoop, een ritmesectie die er de brui aan gaf en nieuwe rekruten die gevangen zaten door covid: Murphy was niet mals voor het Canadese gitaargroepje Alvvays. Maar in de vijf jaren die het kostte om dit derde album klaar te stomen, vonden ze wel het momentum om hun invloeden uit de shoegaze (denk Lush en Ride) en harmonieuze indiepop (denk Teenage Fanclub) aan te scherpen. Compacte songs met een bitterzoet randje schrijven kon zangeres Molly Rankin al, in de aankleding eisen de details nu prominenter de aandacht: flukse gitaarsolo’s, gecontroleerde kakofonie en met synths gestroomlijnde bruggetjes waarop men naar adem happen kan.

Alvvays Blue Rev indiepop/rock Transgressive