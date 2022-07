‘Alsof je met de auteurs op café zit’

Samira Azabar: De voorbije jaren is er veel gezegd en geschreven over de manier waarop België met zijn koloniale verleden omgaat. Meestal gaat het dan over de politieke kant van de zaak. De toespraak van koning Filip tijdens zijn bezoek aan Congo bijvoorbeeld, of de teruggave van een deel van het stoffelijk overschot van Patrice Lumumba. Hoe mensen met Afrikaanse roots zich daarbij voelen, komt veel minder aan bod. Daarom raakt Yaya na leki me zo. Het is een bundeling van brieven die twee jonge zwarte Belgen aan elkaar geschreven hebben.

Yaya na leki (Moussa Don Pandzou en Lieven Miguel Kandolo) © National

En zij hebben het over meer dan de politieke gebeurtenissen alleen?

Azabar: Zeker. Heel open en eerlijk geven ze een inkijk in hun intiemste gevoelens. Zonder taboes uit de weg te gaan. Al snel blijkt dat het koloniale verleden haast dagelijks een impact op hun leven heeft. Doordat het boek uit brieven bestaat, krijg je als lezer het gevoel dat je aan de zijlijn staat te kijken. Alsof je naast hen op café zit en hun gesprekken mee kunt volgen.