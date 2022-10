MDC III, dat is één sax (Mattias de Craene), twéé drums (Simon Segers en Lennert Jacobs) en ontregelend gefriemel. Iets minder uit de nieuwe jazzschool, maar ook lekker van het paadje is Brns. Wij mogen 5 duotickets weggeven voor hun concert op zondag 23/10 in de Antwerpse Trix.