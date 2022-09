Van donderdag 29/9 tot vrijdag 7/10 kunt u in Bozar en Cinema Galeries in Brussel naar alweer de tiende editie van het Korean Film Festival, met zoals steeds zowel vertoningen van Koreaanse klassiekers (A Hard Day) als nieuwe titels (Decision to Leave). Wij mogen 5 duotickets weggeven voor een film naar keuze (exclusief special events).