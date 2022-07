Geroemd door Spike Lee en Barack Obama, bedolven onder de prijzen op de Oscars en het filmfestival van Cannes: Drive My Car is een van dé films van dit voorjaar. Geen nood als u Ryusuke Hamaguchi’s meesterwerk over een gebroken theaterregisseur en zijn rode Saab 900 tóch nog niet gezien hebt: we mogen 5 dvd’s weggeven van Drive My Car.