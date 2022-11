5x cd – Mark Isham: Music for Film

Zoals gebruikelijk krijgt de eregast op de World Soundtrack Awards van het Film Fest Gent ook een cd met een best of van zijn oeuvre. In het geval van Mark Isham mag u muziek verwachten uit onder meer American Crime, The Black Dahlia, A River Runs through It en recentere titels als Judas and the Black Messiah en The Unbearable Weight of Massive Talent, allemaal uitgevoerd door het Brussels Philharmonic met aan het immer deskundige stokje Dirk Brossé. Wij mogen 5 cd’s weggeven van Mark Isham: Music for Film.

knackfocus.be/trakteert