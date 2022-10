5. ‘Een aanrader: de Taiwanese zombiefilm The Sadness’

Jan Verheyen schat de kans dat hij door Del Toro gevraagd wordt ongeveer zo hoog in als dat de maan van koers verandert en op de aarde botst.

Jan Verheyen: Maar in dat geval suggereer ik verfilmingen van The Lottery van Shirley Jackson (1949) en The Monkey’s Paw van W.W. Jacobs (1902), twee kortverhalen uit mijn verzameling anthologieboeken die ik als tiener heb gekocht (en die allebei lang geleden al verfilmd werden, nvdr.). Ik heb die onlangs van zolder gehaald omdat mijn zestienjarige dochter, ook een horrorliefhebber, erachter vroeg. Ze bleken wonderwel overeind gebleven.

Voor Del Toro dacht ik aan twee verhalen die ik als tiener las: The Lottery en The Monkey’s Paw.

The Lottery vertoont nogal wat parallellen met The Hunger Games en nog meer met The Wicker Man. Het gaat over een klein dorp waar eenmaal per jaar iemand wordt uitgeloot en tijdens een ceremonie op het dorpsplein geofferd. Ik ben grote fan van The Wicker Man en folkhorror. Jackson schrijft op zeer beklemmende wijze over die kleine dorpsgemeenschap, en hoe men naar die ceremonie toeleeft. The Monkey’s Paw lijkt dan weer op Stephen Kings Pet Semetary. Met dit verschil dat het hier over radeloze ouders gaat die hun zoon in een vreselijk ongeval hebben verloren. Ze krijgen de kans om een wens te doen. Uiteraard wensen ze hun zoon terug. Een paar avonden later staat iets wat ooit hun zoon is geweest voor de deur. Jacobs heeft een heel efficiënte, sobere en meeslepende vertelstijl.

© National

Nog andere horror die je recent van je sokken blies?

Verheyen: The Sadness (2021), een – hou je vast – Taiwanese zombiefilm. Tijdens de lockdown gemaakt door de jonge Canadees Rob Jabbaz, die in Taiwan woont en werkt. Het is ontzettend moeilijk om binnen het zombiegenre nog fris uit de hoek te komen. Jabbaz draaide een film die niet alleen spannend en extreem gory, maar ook ontzettend virtuoos gemaakt is. Een andere is Becky (2020), over een neonazi die uit de gevangenis is ontsnapt en met enkele kompanen terechtkomt in een huis waar hij ooit een sleutel heeft verstopt. Ze stuiten daar op de dertienjarige dochter des huizes, Becky, die hun ergste nachtmerrie blijkt. Het is een simpel home invasion-wraakverhaal, en toch vond ik dit een revelatie. Vooral omdat de Amerikaanse komiek Kevin James, de schlemiel uit Grown Ups, een onwaarschijnlijk straffe schurkenrol neerzet als een kaalgeschoren en bebaarde neonazi.