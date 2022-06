De girlband die Destiny’s Child toonde hoe het moest, een wereldhit had met No Scrubs én de uitdrukking ‘don’t go chasing waterfalls’ aan de Engelse taal toevoegde. Twintig jaar na het overlijden van Lisa ‘Left Eye’ Lopes houdt TLC halt in De Roma voor een terugblik op hun doorbraakplaat Crazysexycool uit 1994 , waarbij ze ook plechtig beloven ‘al hun hits’ te spelen. Nostalgie voor mensen die weten wat MTV Facts zijn.

22/6, De Roma, Antwerpen, www.deroma.be