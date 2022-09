3 Return to Monkey Island

Tweeëndertig jaar na The Secret of Monkey Island, een klassieker uit het point-and-clicktijdperk over een slungelige jongen die piraat wil worden, keert Guybrush Threepwood terug naar het Caraïbische eiland waar het voor hem allemaal begon. Diskettes gaat u deze keer niet meer nodig hebben, maar de onnozele charme lijkt wel bewaard. Return to Monkey Island wordt gelanceerd op 19 september: een ongewone datum voor een game, tot je beseft dat dat International Talk Like a Pirate Day is.

Vanaf 19/9 beschikbaar op pc, Mac en Nintendo Switch