God of War wist in 2018 de gamewereld te verrassen: het was het visueel verbluffende, meeslepende en bijwijlen ontroerende relaas van Kratos, een voormalige Griekse god, die zich samen met zijn zoon een weg vecht doorheen Midgard en de noordse mythologie om het lichaam van zijn overleden vrouw te rusten te leggen. In deze langverwachte opvolger mag hij zijn tocht eindelijk verderzetten.

Vanaf 9/11 beschikbaar op PlayStation 4 en 5