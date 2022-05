Een van de fascinerendste indiegames van het voorjaar. In Card Shark speel je de assistent van de graaf van Saint-Germain, een oplichter die zich al kaartend een weg baant door het 18e-eeuwse Frankrijk. Doel is om hem te helpen valsspelen, iets wat verrassend veel skills, geheugen en strategisch inzicht vereist. De soundtrack is op klavecimbel en harp en ergens onderweg maakt Voltaire een cameo. Kijk, dan worden wij dus nieuwsgierig.

Vanaf 2/6 beschikbaar op Switch en PC