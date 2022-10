Al ruim twee decennia de vaandeldrager van het romantische fatalisme: Destroyer, de Canadese achtkoppige band rond Dan Bejar. Op Labyrinthis, dat in april verscheen, werden New Order, Cher, cabaret en slam poetry op een hoop gegooid zónder dat het ondraaglijk werd. Dat op zich is al een prestatie.

9/10, Trix, Antwerpen, trixonline.be