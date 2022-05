Beetje old-school hiphop, beetje seventiesfunk, beetje psychedelische groove, beetje veel falsetto: al bijna tien jaar zit het Britse duo Jungle op een volstrekt eigen sound – en te oordelen aan hun plek in Vorst Nationaal is die nog populairder dan gedacht. Zorg wel dat u op tijd bent: voorprogramma is Priya Ragu, protegee van Jungle en uw vólgende favoriete artiest.

31/5, Vorst Nationaal, Brussel, www.vorst-nationaal.be