1 Goat Simulator 3

De opvolger van Goat Simulator, ‘the stupidest game of 2019’ aldus The Guardian. (Er is nooit een Goat Simulator 2 uitgebracht.) In deze Zweedse geitensim moet je zonder doel een wereld verkennen, mekkerend, huppelend en aan dingen likkend, waarbij je punten krijgt voor de schade en chaos die je creëert. Occasioneel kun je vliegen met een jetpack, met een tractor rijden of een dam opblazen met een bazooka. Verwacht héél veel geitenmemes de komende maanden.

Vanaf 17.11 beschikbaar op pc, PlayStation en Xbox