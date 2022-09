In het kader van het dakenfestival DAKkan jaagt Trix Porcelain Id het eigen gebouw op. Die artist in residence, het alter ego van de Antwerps-Rwandese Hubert Tuyishime (23), geldt al sinds het rauwe Montana (en de videoclip in bruidsjurk) als een van de grootste beloftes van de belpop. Of toch voor wie van Bon Iver, Daniel Johnston en Destroyer houdt. Meteen ook de presentatie van Reprise, hun debuut-ep op Unday Records, die deze week verschijnt.

17/9, Trix, Antwerpen, trixonline.be