Wereldberoemde ‘Hollywood’-letters krijgen opknapbeurt

In Hollywood krijgen niet alleen sterren een facelift: ook het wereldberoemde monumentale ‘Hollywood Sign’, dat bestaat uit de naam van de wijk in Los Angeles in hoofdletters, wordt gerenoveerd. Volgend jaar staan de letters er immers honderd jaar.

De werken beginnen maandag en zullen ongeveer acht weken duren, aldus de Hollywood Sign Trust, de organisatie die verantwoordelijk is voor de bescherming van de site.

De veertien meter hoge letters worden met een hogedrukreiniger schoongemaakt en opnieuw geschilderd. Daarvoor wordt 1.500 liter grondverf en witte verf voorzien.

“Dit bord is de trots van Los Angeles en we kijken ernaar uit dat de renovatie kan worden bewonderd door fans van over de hele wereld ter gelegenheid van de zeer speciale honderdste verjaardag”, aldus Jeff Zarrinnam, voorzitter van de Hollywood Sign Trust.