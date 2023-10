U gaat nog horen van Sophie Wilde, nu al verantwoordelijk voor een van de beste horrorperformances aller tijden

LEEFTIJD 26 LOCATIE Australië INSTAGRAM @sophiewildee IN HET KORT Actrice. Speelt graag Mia’s. Heeft een goed jaar.

Ze besloot om actrice te worden toen ze Audrey Hepburn zag in Roman Holiday, volgt al sinds haar vijfde acteerlessen en werd drie jaar geleden uitgeroepen tot rijzende ster door de Casting Guild of Australia, maar op de grote doorbraak was het voor Sophie Wilde wachten tot 2023. Ze verovert al enkele maanden de bioscopen als Mia in Talk to Me, de A24-horrorhit over een tiener die via een keramische hand probeert te communiceren met haar overleden moeder. (Wat uiteraard falikant fout loopt.) Geen evidente hoofdrol voor een vrijwel onbekende actrice, maar Danny en Michael Philippou, de broers achter de film, stonden erop dat Wilde de rol kreeg, ook al namen ze daarmee een financieel risico. Wie de film heeft gezien, begrijpt waarom. ‘Een van de beste horrorperformances aller tijden’, kopte Collider.

Nu is er Everything Now, een nieuwe tienerreeks van Netflix die het gat moet vullen dat Sex Education achterliet. Daarin speelt ze alweer een tiener genaamd Mia, maar dan wel een Londense die na een opname voor een eetstoornis opnieuw de draad probeert op te pikken, vaststelt dat haar vrienden plots volwassen zijn geworden en een fuck it-bucketlist maakt om haar verloren tijd en jeugdzondes in te halen. (Haar Brits accent leerde Wilde door Michaela Coel en Little Simz te imiteren.) Eén ding is zeker: u gaat nog horen van Sophie Wilde.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Als ik zenuwachtig ben op set, adem ik eens diep in en luister ik op maximaal volume naar Nobody Does It Better van Carly Simon. Het is mijn ritueel geworden.’