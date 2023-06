Thomas, Alfred, Randy… ‘Elemental’ is de 686ste film waarvoor de Newman-dynastie muziek componeerde

Binnenkort verschijnt de nieuwste Pixar- en Disneyfilm Elemental; de 127ste film waarvoor filmmuziekcomponist Thomas Newman (67) de soundtrack scheef. Óf de 686ste film (enkele series en kortfilms meegerekend) met muziek gecomponeerd door een lid van de ‘Newman-dynastie’. En dan gaat het puur over composer credits. Want de Newmans hebben bij nog heel wat meer films op een of andere manier bijgedragen aan de soundtrack. ‘Het geweldige aan filmmuziek maken is dat je te weten komt waartoe je in staat bent,’ aldus Thomas.

Muziek is van onmiskenbaar belang in zowat elke filmproductie. Zonder John Williams’ zijn’ twee spanning opwekkende, dissonante noten in Jaws (1975) is die enorme haai lang niet zo eng. En het thema met hoorns van Hans Zimmer maakt Chistopher Nolan’s The Dark Knight (2008), een – als we nu eens heel eerlijk zijn – slechts matige film, het kijken waard.

John Williams, Hans Zimmer, Max Steiner, Ennio Morricone, Rachel Portman… Het zijn slechts enkele van de meest getalenteerde en invloedrijke filmsoundtrackcomponisten ter wereld. Maar geen enkele naam heeft zo veel bijgedragen aan het Hollywood muziekrepertoire als Newman. Dan bedoelen we wel acht verschillende familieleden samengeteld. Want Thomas Newman, zijn vader, twee ooms, broer, zus, neef en achterneef maken allemaal deel uit van de Hollywoodiaanse soundtrackwereld.

David en Thomas Newman © Getty

Alfred Newman

Alfred Newman, de vader van Thomas, is een filmmuzieklegende. Hij is verantwoordelijk voor 54 van de families collectieve 107 Oscarnominaties en won 9 van de 12 gewonnen gouden ventjes. All About Eve (1950), How to Marry a Millionaire (1953) met Marilyn Monroe en Camelot (1968) zijn slechts enkele films waarvoor hij de muziek componeerde.

Alfreds verhaal is dat van een immigrant met een waargemaakte ‘American dream’. Zijn ouders, arme Oekraïense Joden, immigreerden naar New Haven, Connecticut. Van daaruit vond Alfred als jonge, getalenteerde pianist zijn weg naar New York, waar hij zijn carrière begon als putdirigent op Broadway.

In het begin van de jaren ’30 verhuisde hij naar Los Angeles. ‘Mijn vader zei altijd dat ze er gewoon was, de opportuniteit,’ zegt Thomas in 2016 in Vanity Fair. ‘Het was hem op het lijf geschreven. De talkies kwamen op en Hollywood wachtte op getrainde mensen uit New York.’ Na tien jaar in Los Angeles kreeg Alfred de titel Music Director bij 20th Century Studios (toen 20th Century Fox). Daar ontfermde hij zich over wat algemeen werd beschouwd als het beste 85–koppige studio–orkest in Hollywood. Hij componeerde er muziek voor meer dan tweehonderd films. Alsook het door iedereen gekende fanfaredeuntje waarmee elke productie van de filmstudio begint.



Alfred was de oudste van tien kinderen. De hele familie volgde hem naar L.A. Zijn broers Lionel en Emil Newman werden ook succesvolle Hollywoodcomponisten. In 1959 vertrok Alfred bij 20th Century Studios en enkele jaren later nam Lionel zijn titel over. Hij schreef er net als Alfred muziek voor films, opnieuw met Marilyn Monroe, die gezegd zou hebben dat ze geen musical wou doen zonder Lionel.

Randy Newman

Irving, nog een broer van Alfred, werd geen componist, maar zijn zoon Randy Newman (79) was de eerste om in de voetsporen van de legendes te treden. ‘Op een dag werd ik wakker en stond er een kleutervleugelpiano in mijn kamer, voor het geval dat ik een Mozart zou zijn,’ vertelt Randy.

De twaalf jaar oudere neef van Thomas is zowel een singer–songwriter als filmmuziekcomponist en is bekend om zijn liefde voor animatiefilms. Bij Pixar schreef onder andere de muziek voor Monsters Inc (2001) en de Toy Story-films.



Randy en Thomas werken al jaren in dezelfde industrie, maar moesten het nog maar één keer tegen elkaar opnemen voor de Best Original Score bij de 77ste editie van de Golden Globes in 2020. Thomas werd geselecteerd met de muziek van 1917 (2019) en Randy met Marriage Story (2019). Toch leken ze niet erg competitief ingesteld. Zo zei Thomas eind 2019 in een gesprek met Deadline: ‘Randy is al zo vele jaren een geweldige, creatieve aanwezigheid in mijn leven. Het is een eer om samen met hem geselecteerd te zijn en het wordt gewoon leuk om er samen met hem te zitten.’ Terwijl Randy in een ander gesprek zei: ‘Ik zou graag zelf winnen, maar als ik niet win, doet het misschien minder pijn als Tom de award krijgt.’ Maar helaas, het heeft pijn gedaan. Want componiste Hildur Guðnadóttir, die de muziek schreef voor Joker (2019), ging er met de award van door.

Thomas Newman

Vandaag is Randy misschien de bekendste Newman, de patriarch die Alfred opvolgde. Maar Thomas’ repertoire is minstens even impressionant. Net als Christopher Nolan vaak beroep doet op Hans Zimmer (Inception, Interstellar), Tim Burton meestal samenwerkt met zijn goede vriend Danny Elfman (Edward Scissorhands, Big Fish) en de jongere regisseir Damien Chazelle onafscheidbaar lijkt van componist Justin Hurwitz (La La Land, Babylon), schreef Thomas Newman muziek voor de helft van Sam Mendes zijn meesterwerken. Waaronder: American Beauty (1999), James Bondfilms Skyfall (2012) en Spectre (2015), en 1917 (2019). Daarnaast waagt Thomas zich net als zijn neef al eens aan een animatiefilm. Zo won hij met het nummer Down to Earth van Wall-E (2008) de prijs voor de Best Original Song op de World Soundtrack Awards tijdens Film Fest Gent in 2008.



Thomas was de jongste zoon van Alfred en heeft daarom Alfreds regeerperiode in Hollywood minder bewust meegemaakt. Toen Thomas 14 jaar was, stierf zijn vader op 69 jarige leeftijd, wat hem met heel wat vragen achterliet. ‘Ik was trots om deel uit te maken van mijn familie, maar ik wist niet wat dat betekende wanneer het aankwam op de volgende stappen in mijn leven’, vertelt Thomas in een interview met Rick Beato. ‘Ik ben mijn vader niet.’

Het was nooit Thomas’ ambitie om net als zijn vader filmcomponist te worden. Op zesjarige leeftijd begon hij met piano en vioollessen, maar voelde altijd dat hij achteraan de klas bengelde betreffende techniek. Hij oefende – zoals de meeste kinderen – de zaterdagavond voor zijn les op zondag en gaf uiteindelijk de viool op.

Wel werd hij via de muziekschool en het orkest onbewust in grote hoeveelheden blootgesteld aan muziek, vertelt hij. Meer dan thuis. Zijn vader hoorde hij amper spelen. Wel vonden er bij feestelijke gelegenheden in het salon kleine concertjes plaats, met extraordinaire muzikanten als celliste Eleanor Aller en haar man, violist en dirigent Felix Slatkin. Deze avonden kan ook Randy zich herinneren.

Thomas Newman met collega-filmcomponist John Williams © Getty

Aan de universiteit studeerde Thomas muziek, omdat hij niet wist wat anders te studeren. ‘Uiteindelijk haalde mijn opleiding mijn opportuniteit in en kon ik voor een orkest staan’, vertelt Thomas. Lionel, de oom, was goede vrienden met John Williams. Zo mocht Thomas als eerste cinemagerelateerde job het orkest dirigeren bij de opname van Darth Vader’s death van de film Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi (1983). Hij was vertrokken. En binnenkort zit hij dus met Elemental aan zijn 127ste soundtrackcompositie. ‘Ik kan me geen leven zonder muziek inbeelden. Het doet de tijd verstrijken, het vraagt om betrokkenheid. En op de beste momenten zit ik er helemaal in en is de wereld een eenvoudigere plek.’

Nog Newmans

De iets minder populaire David Newman (69), Thomas’ twee jaar oudere broer, componeerde ook al voor meer dan honderd films muziek. Vooral kinderfilms en simpele (romantische) komedies, waaronder Anastasia (1996), de eerste Ice Age (2002) en How to Lose a Guy in 10 Days (2003). Daarnaast is hij actief als dirigent, voornamelijk bij live-to-picture voorstellingen, en dirigeerde hij tweemaal het orkest bij de heropname van zijn vaders 20th Century Studiosfanfare.



Thomas’ jongere zus Maria Newman (59) voelt zich het zwarte schaap van de familie. Ze is in de eerste plaats een bekende klassieke componiste, maar schreef ook muziek voor enkele filmproducties. Recent viel ze zelfs in de prijzen met de film Emily and Oscar (2022). Bovendien speelde ze in 169 films mee als muzikant; violist of alt–violist. Op die manier droeg ze bij aan de opnames van enkele composities van familieleden, zoals Marriage Storry, Ice Age en Toy Story.

Dan is er nog Joey Newman (46), Lionels kleinzoon en Thomas’ achterneef. Met Joey is de Newman dynastie gespreid over drie generaties. ‘Ik zal het niet voorgeschoteld krijgen, ik zal er voor moeten werken,’ zei hij enkele jaren terug in een artikel van CBS News. Opvallen doet hij nog niet, maar werken doet hij wel. Zo schreef hij onder andere muziek voor bekende Amerikaanse sitcom The Middle (2009-2018).

Filmmuziek historicus Jon Burlingame vat de familie Newman mooi samen: ‘Als je naar de individuen kijkt, zie je hoe getalenteerd ze apart zijn, elk op hun eigen manier. En wanneer je ze dan samen zet, is het een beetje verbijsterend!’ Wie wordt de volgende Newman die zich waagt aan componeren in Hollywood?



