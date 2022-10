‘Tatort’-acteur Günter Lamprecht overleden

De Duitse acteur Günter Lamprecht is dinsdag overleden. Hij werd 92. Dat maakte zijn manager vrijdag bekend. Lamprecht verwierf in onze contreien bekendheid door zijn rol als commissaris Frank Markowitz in de hitserie Tatort.

Lamprecht werd een bekend gezicht in de jaren 70 toen de bekende regisseur Rainer Werner Fassbinder hem rollen aanbood in de speelfilm Die Ehe der Maria Braun en de serie Berlin Alexanderplatz. Voorts was hij ook te zien in een bijrol in ‘Das Boot’, de oorlogsfilm uit 1981 die zes Oscarsnominaties kreeg.

In België was hij in de jaren 80 en 90 vooral te zien als commissaris Frank Markowitz in Tatort.

In 1999 raakten hij en zijn partner zwaargewond toen een 16-jarige jongen een bloedbad aanrichtte in Bad Reichenhall, waar Lamprecht een optreden gaf. Vier andere mensen overleden bij de schietpartij.