Staking in Hollywood: ‘Oppenheimer’-cast verlaat Britse première

Acteurs in Hollywood leggen het werk neer, nadat de onderhandelingen met grote studio’s over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van AI in films waren stukgelopen. Dat heeft de Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA tijdens een persconferentie laten weten na een stemming onder de 160.000 leden.

De staking zal om middernacht van start gaan, al verliet de cast van Christopher Nolans Oppenheimer – bestaande uit onder meer Cillian Murphy en Emily Blunt – eerder op donderdagavond al de Britse première van de film.

Volgens de onderhandelaar van SAG-AFTRA ‘verdienen acteurs contracten die meegaan met hun tijd’. Hij beklemtoonde op de persconferentie dat het gaat om ‘een laatste optie om te gaan staken, maar we zien geen enkel alternatief meer’.

De staking van de acteurs is de tweede grote staking die Hollywood treft. De scenaristen, verenigd in de Writers Guild of America (WGA), legden begin mei al het werk neer. In de praktijk betekent de staking dat vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties stil komen te liggen.

De onderhandelingen gingen onder meer over de winstdeling met acteurs door streamingdiensten. Ook willen acteurs garanties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in films en series. Dit zijn, in grote lijnen, ook de grieven van de scenaristen.

Het is sinds 1960 niet meer voorgekomen dat de vakbonden van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood tegelijk staken. De staking van de schrijvers heeft al geleid tot vertraging van tientallen producties, waaronder The White Lotus, Spider-Man 4, Mission: Impossible 8, Stranger Things en The Last of Us.