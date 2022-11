Roman Polanski verschijnt in maart 2024 voor rechter wegens laster

De Frans-Poolse regisseur Roman Polanski zal op 5 maart 2024 voor de rechter in Parijs verschijnen wegens laster. Dat heeft de correctionele rechtbank van Parijs dinsdag bekendgemaakt. Het proces komt er na een klacht van actrice Charlotte Lewis omdat de regisseur haar klacht rond seksueel misbruik openlijk in twijfel trok.

Volgens de Britse actrice werd ze in het begin van de jaren tachtig verkracht door Polanski in haar appartement in de Franse hoofdstad. Lewis zou toen amper zestien jaar zijn geweest. Haar beschuldiging dateert van 2010.

Jaren later bestempelde de regisseur haar in een interview met Paris Match als “leugenaar”. De actrice diende daarop een klacht in voor laster. Polanski zal nu moeten voorkomen voor de correctionele rechtbank.

Polanski wordt regelmatig beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toen de filmmaker in februari 2020 een César won voor beste regisseur voor zijn film J’accuse, trapte de Franse actrice Adèle Haenel het foeterend af op de Franse filmprijzen. Haenel is een van de grote gezichten van de #MeToo-beweging in Frankrijk.