‘H4Z4RD’ vliegt regelmatig uit de bocht. Niet altijd opzettelijk 

Met H4 Z 4 RD trakteren regisseur Jonas Govaerts en hoofdrolspeler Dimitri ‘ Vegas ’ Thivaios op een doldwaze rit door Antwerpen. Zoek niet naar de gordel.

Een teveel aan sérieux of een te grote hang naar prestige durft de Vlaamse film al eens parten te spelen. Daar heeft H4 Z 4 RD geen last van. Het moet van Patser van Adil en Bilall geleden zijn dat er nog zo energiek door Antwerpen is gescheurd met de expliciete bedoeling de toeschouwer te entertainen.

Die welgekomen injectie gekte komt er op initiatief van regisseur Jonas Govaerts, die met Welp de Vlaamse scoutshorrorfilm uitvond, en hoofdrolspeler en medeproducent Dimitri Thivaios – de helft van het dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. De haters die hem op zijn bek willen zien gaan, kunnen zich een ‘toerke’ naar de bioscoop besparen: Thivaios doet het goed en is zowaar het broodnodige rustpunt in een sjezende actiekomedie die regelmatig uit de bocht vliegt. Niet altijd opzettelijk.

Om het verhaal te kunnen volgen, heb je géén bolide nodig. Thivaios speelt een uit de nineties overgewaaide johnny die is vergroeid met zijn lelijk getunede gouden Lexus met nummerplaat ‘H4 Z 4 RD ’. Op tijd zijn dochter aan de schoolpoort afhalen, zou de voornaamste zorg van de dag moeten zijn. Maar dat is buiten zijn niet al te snuggere, vrijgelaten neef gerekend die een vluchtwagen nodig heeft.

Spoilers zijn vergif in een filmbespreking, maar om toch een idee te geven van hoe geschift H4 Z 4 RD wel niet is: Tom Vermeir verkracht een wagen, Frank Lammers is trots op zijn hitlersnor, Thivaios rijdt achteruit door de voetgangerstunnel en Jeroen Perceval rapt dat hij iedereen wil neuken. Du jamais vu voor een Vlaamse film.

Tijd om te geeuwen is er niet, maar in zesde versnelling raakt de film evenwel niet. In het brandstofmengsel zit vermoedelijk net iets te veel wat-krijgen-we-nukolder en net iets te weinig (budgettair onhaalbare) explosies of spanning. Legendarische hits zoals Darudes Sandstorm of Virtual Zone van Virtual Zone krijgen je wel naar het puntje van je stoel, maar worden slechts als intermezzi gebruikt waardoor de bpm vaak naar beneden tuimelen.

De moeilijkste bocht wordt evenwel probleemloos genomen. Net zoals de camera de telefooncabine niet verliet in Phone Booth en de wagen van Tom Hardy in Locke , wordt alles zogezegd vanuit de Lexus gefilmd. Het komt niet als een gimmick over. Het duurt zelfs een poos voor je het doorhebt, zo creatief wordt de doldwaze rit in beeld gebracht. H4 Z 4 RD is meer een ritje in de boksauto’s op de foor dan een joyride die je niet durft na te vertellen. Maar het is een ticketje waard.