Er zit een harde noot in het stille verzet van ‘My Favourite Cake’

Liefde op leeftijd wordt een daad van rebellie in My Favourite Cake, een dramady van het Iraanse filmkoppel Maryam Moghadam en Behtash Sanaeeha.

Alleen zijn is geen pretje en al helemaal niet als je zeventig en een vrouw bent in het Iran van vandaag. Dat is wat My Favourite Cake duidelijk maakt. Maar waar de meeste filmmakers zich zouden vergrijpen aan soapy sentiment en een soundtrack vol violen, houdt het regisserende echtpaar Maryam Moghadam en Behtash Sanaeeha de camera strak en de toon nuchter. Hun tweede langspeelfilm is een bitterzoete, empathische en discreet subversieve kijk op een laatbloeiersromance die zich afspeelt in de schaduw van een repressieve theocratie. En truttig behangpapier. Dat ook.

De zeventigjarige weduwe Mahin (een ontwapenende Lili Farhadpour) begint haar monotone dagen met een mantra die even bitter is als de koffie die ze drinkt: ‘Ik leef nog.’ Haar vent is al dertig jaar dood, haar volwassen kinderen zijn geëmigreerd en haar vriendinnen ziet ze alsmaar minder. Het lijkt alsof ze langzaam oplost in de vergeelde muren van haar huis in de buitenwijken van Teheran. Maar ergens tussen de colonoscopie-anekdotes en goedkope tv-soaps door voelt Mahin een vergeten vuur opflakkeren. Als de moraalpolitie haar leven dan toch wil controleren, zo redeneert ze, kan ze er net zo goed voor zorgen dat die überhaupt iets te controleren heeft.



Haar eerste daad van rebellie is een taxi nemen. Maar de rit met de gescheiden chauffeur Faramarz (Esmaeel Mehrabi) mondt al snel uit in een date, gevuld met – haram nog aan toe! – wijn, dans, muziek en wie weet zelfs meer. Wanneer Faramarz bezorgd opmerkt wat de moraalpolitie zou doen als ze hen betrappen, antwoordt Mahin laconiek: ‘Ze dwingen ons vast om te trouwen.’

De kracht van My Favourite Cake zit in de details. Zonder te preken, maar ook zonder te versluieren, legt de film bloot hoe vrouwen in Iran zich een weg moeten banen door een woud van sociale en religieuze restricties. Wanneer Mahin de politie confronteert wanneer die een meisje wil arresteren dat haar hoofddoek niet strak genoeg heeft zitten, is dat niet alleen een persoonlijke overwinning. Het is ook een stil protest tegen een fascistoïde systeem dat haar en miljoenen andere Iraniërs al decennia onder de knoet houdt. Het feit dat de filmmakers zelf werden gestraft voor hun artistieke lef – hun paspoorten werden ingetrokken na de première vorig jaar in Berlijn – maakt het allemaal nog prangender. En zieker.

Net als in hun debuutfilm Ballad of a White Cow (2020) geven Moghadam en Sanaeeha blijk van een scherp oog voor ongelijkheid. Maar waar Ballad een donkere tragedie was, hangt er om My Favourite Cake een lichtere, meer ironische voile. Dat zorgt ervoor dat je de film verorbert als een zoet stuk taart, maar dat betekent niet dat er geen harde noot in zit. Op het moment dat je het niet meer verwacht en beide bejaarde personages volop hun verzetje gunt, wacht je immers een wrange, zij het wat geforceerde twist die je eraan herinnert dat zelfs wanneer de liefde ontluikt en de viagrapil is geslikt het cynische fatum nog altijd op de loer ligt.

My Favourite Cake is geen grandioze cinema. Maar wie deze doordachte dramady daarom alleen als een reumatische romance beschouwt, mist de diepere lagen – zoals je een taart pas echt kunt proeven als je door het glazuur heen bijt.