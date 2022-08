De Rode Duivels die Brazilië uitschakelen op het WK is klein bier vergeleken met ‘Thirteen Lives’

Met verademend weinig Hollywood-bombast reconstrueert Ron Howard in Thirteen Lives de reddingsoperatie van de voetballertjes die in de zomer van 2018 in een Thaise grot vastzaten.

Herinnert u zich nog de zomer van 2018, toen de Rode Duivels Brazilië uitschakelen in de kwartfinale van het WK voetbal? Heroïsch. Maar klein bier vergeleken met wat de Wilde Zwijnen overkomt. Twaalf voetballertjes van deze Thaise club zitten met hun coach vast in Tham Luang, een kilometerslang grottenstelsel dat door stortbuien onder water staat.

Met ingehouden adem volgt de wereld de uiterst complexe en hachelijke reddingsoperatie. Na negen dagen zoeken worden de voetballertjes levend aangetroffen door twee Britse duikers met expertise in grotten. Maar hun evacuatie vereist een half mirakel en dat neemt nog eens negen nagelbijtend spannende dagen in beslag. De hele wereld biedt hulp aan. Elon Musk doet de wildste voorstellen. Honderden gespecialiseerde reddingsduikers blijken vele malen nuttiger.

De spraakmakende operatie werd al gereconstrueerd door meerdere documentairemakers, maar een Hollywood-film kon uiteraard niet uitblijven. Hij is geregisseerd door Ron Howard, veteraan van tal van films die het grote publiek meer bekoorden dan de filmcritici met een afkeer van risicoloze middelmaat. Daar zitten wel meer dramatiseringen van waargebeurde feiten tussen. Zoals Rush over de rivaliteit tussen Formule 1-renners Niki Lauda en James Hunt of Apollo 13, de ninetiesklassieker over de mislukte maanreis met de wereldberoemde tagline ‘Houston, we have a problem’.

Gelukkig ziet Howard in dat dit verhaal weinig opsmuk nodig heeft – alleen de filmcomponist heeft die memo niet gekregen. De operatie was een collectieve inspanning: het zou niet ernstig zijn om individuen aan te duiden als de helden.

Er zijn wel een paar bekende koppen opgetrommeld om de buitenlandse duikers die een cruciale rol speelden, neer te zetten. Maar Viggo Mortensen en Colin Farrell spelen zonder sterallures en hun personages worden net als alle andere personages, inclusief de voetballertjes en hun ouders, minimaal uitgediept.

Naar een grote boodschap wordt niet toegewerkt: de focus ligt volledig op de grootschalige reddingsoperatie. Handige infografieken houden de situatie overzichtelijk. De grote verdienste van deze dramatisering zit ’m in de uitbeelding met shout-outs naar cameraman Sayombhu Mukdeeprom, het geheime wapen van Apichatpong Weerasethakul (Memoria) en Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) en het team dat de claustrofobische onderwaterscènes organiseerde.

Leuk weetje: net voor ze als een pakketje werden geëvacueerd, leidde een duiker de jongens af met het ander groot verhaal van de zomer van 2018. De Rode Duivels die Brazilië vloerden.