Regisseur Tim Mielants van ‘Wil’ wint Jo Röpcke Award

Regisseur Tim Mielants is dit jaar de winnaar van de Jo Röpcke Award. Dat heeft Film Fest Gent bekendgemaakt. De onderscheiding gaat naar mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaamse film. Sinds 2008 kregen onder andere Fien Troch, Felix Van Groeningen en Lukas Dhont een Jo Röpcke Award gekregen.

In ons dossier kan u alle artikels over Film Fest Gent 2023 lezen.

Mielants krijgt de prijs voor Wil, een oorlogsthriller gebaseerd op de gelijknamige roman van Jeroen Olyslaegers die zich afspeelt in bezet Antwerpen anno 1942. Eerder maakte Mielants zijn langspeelfilmdebuut met De Patrick (2019), terwijl hij ook in de tv-wereld zijn sporen verdiende, onder meer door de VTM-reeks Cordon (2014) en het derde seizoen van de topserie Peaky Blinders (2016) te regisseren.

Heikele topics

‘Met Wil heeft Mielants een spannende, viriel vertelde oorlogsfilm gemaakt’, zegt Knack-filmcriticus Dave Mestdach. ‘Bovendien durft Wil heikele topics als collaboratie en jodenvervolging te tackelen, wat nooit eerder in de Vlaamse cinema is gebeurd. Het is een geslaagde mix van avontuur, suspense en morele dilemma’s, plus een bevestiging van de culot en het visuele vernuft dat Mielants al etaleerde met zijn debuutfilm De Patrick.’

De prijs is zaterdag 14 oktober aan Mielants overhandigd, tijdens de 50ste editie van Film Fest Gent.