Producent van ‘Top Gun’ aangeklaagd door man die idee voor ‘Maverick’ schreef

De filmproducent Paramount Pictures is aangeklaagd voor de rechten van de nieuwste film van Top Gun: Maverick. Een journalist zou enkele jaren geleden een artikel geschreven hebben dat nu als inspiratie voor het verhaal zou dienen. De journalist vindt dat de producenten niet de nodige rechten hebben gekocht.

Concreet gaat het om de in Israël wonende Shosh Yonay en Yuval Yonay en zijn de weduwe en zoon van Ehud Yonay. Die schreef in 1983 in een artikel over ‘Top Guns’. Het stuk ging over het leven van Amerikaanse straaljagerpiloten. Voor de eerste film uit de franchise zou de journalist geld gekregen hebben.

Bij de lancering van de nieuwste film vragen de erfgenamen van de man nu meer schadevergoeding. In de eerste weken van de lancering haalde de film in ieder geval al heel wat geld op. Volgens Amerikaanse vakbladen bracht Top Gun: Maverick al 300 miljoen dollar in het laatje.