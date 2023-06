Proces over zedenfeiten Kevin Spacey gaat van start in Londen

In Londen gaat woensdag het veelbesproken proces van start tegen de Amerikaanse acteur Kevin Spacey. De 63-jarige Hollywoodster wordt door vier mannen beschuldigd van seksuele aanranding. Het gaat in totaal om twaalf aanklachten. De feiten zouden in het Verenigd Koninkrijk plaatsgevonden hebben tussen 2001 en 2013.

Centraal in het proces staan beschuldigingen van vier mannen die beweren dat de acteur hen seksueel misbruikte. Twee van de mannen beweren dat ze buiten hun wil om seks hebben gehad met Spacey, die van 2004 tot 2015 artistiek directeur was van The Old Vic Theatre in Londen.

De acteur pleitte eerder al onschuldig op alle twaalf de aanklachten en zegt er van overtuigd te zijn dat de rechtbank hem zal vrijspreken.

In de nasleep van de #MeToo-beweging in 2017 kwamen verschillende slachtoffers naar voren die de acteur beschuldigden van seksueel misbruik. Kort daarna moest de acteur vertrekken uit de populaire Netflix-serie House of Cards.

Spacey zei eerder deze maand in een interview met het Duitse Die Zeit dat hij van plan is een comeback te maken na zijn proces in Londen. ‘Ik weet dat er op dit moment mensen zijn die me willen inhuren op het moment dat ik vrijgesproken word van deze aanklachten in Londen,’ vertelde Spacey aan ZEITmagazin.

In oktober vorig jaar werd Spacey door een rechtbank in New York onschuldig bevonden aan seksueel misbruik. Andere zaken in de VS werden geseponeerd of er werd een schikking getroffen tussen de acteur en de slachtoffers.